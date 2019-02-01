لأول مرة في تاريخها.. قطر تتوج بكأس آسيا (فيديو)

كتب: ضياء السقا

توج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الياباني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما باستاد مدينة زايد الرياضية، مساء الجمعة.

وأحرز الهدف الأول لقطر اللاعب المعز علي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بينما أضاف الهدف الثاني عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.

وقلص المنتخب الياباني النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر اللاعب تاكومي مينامينو، قبل أن يقضي العنابي على آمال الساموراي بإحراز الهدف الثالث من ضربة جزاء نفذها أكرم عفيف على يمين شوشي جوندا، في الدقيقة 83.

شاهد الأهداف: