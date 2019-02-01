النصر السعودي أمام امتحان صعب في ضيافة التعاون

يخوض النصر اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على التعاون، غداً السبت، في افتتاح الجولة 18 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ولا تخلو المباراة بين النصر الثاني (37 نقطة) والتعاون السادس (26 نقطة)، من الإثارة والندية في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز رغم تباين الطموحات بينهما.

وفوز النصر يعني تساويه مع المتصدر الهلال وحامل اللقب في عدد النقاط، والبقاء منافساً على اللقب، رغم الفوارق التي ترجح كفة النصر للفوز إلا أن التعاون يبقى من الفرق القوية التي لا يمكن هزيمتها بسهولة.

ويملك الأهلي الرابع (30 نقطة) فرصة إضافة ثلاث نقاط على حساب مضيفه الباطن (18 نقطة).

ويدخل الهلال مباراته مع ضيفه الفتح، بعد أم حقق نتائج مميزة في مبارياته الأخيرة كان آخرها الفوز على الفيحاء بنتيجة كبيرة (5-1).

ويطمح الهلال الى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الصدارة بجهاز فني جديد بقيادة الكرواتي زوران ماميتش القادم من العين الإماراتي ليأخذ مكان البرتغالي جورج جيزوس المقابل.

وعزز الهلال صفوفه باللاعب الإيطالي سيباستيان جوفينكو (32 عاماً) لمدة 3 سنوات، وهي الصفقة الأجنبية الثالثة التي تبرمها ادارة الهلال في فترة الانتقالات الشتوية بعد الإسباني جوناثان سوريانو، والأسترالي ميلوس ديجينيك.