ساري: تشيلسي لن يغير طريقته رغم سوء النتائج

قال مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري اليوم الجمعة، إن فريقه لن يتخلى عن أسلوبه القائم على الاستحواذ وسيواصل الاعتماد بشكل كبير على صانع اللعب جورجينيو رغم الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرض تشيلسي لهزيمة مهينة 0-4 من بورنموث يوم الأربعاء، في أسوأ خسارة له في الدوري منذ 1996، وتبعت هزيمته 0-2 من آرسنال.
ورغم الهيمنة على الكرة أمام بورنموث عجز تشيلسي عن الوصول لمرمى منافسه في ظل فرض رقابة على جورجينيو لكن ساري أكد أنه لن يغير طريقة 4-3-3 عند مواجهة هدرسفيلد تاون غداً السبت.
وأبلغ الصحافيين: “أولاً أريد تطبيق الخطة الأولى بشكل متقن ولا أريد تغيير شيء لا يعمل بل أود رؤية اللاعبين في حالة جيدة أولاً وبعدها سننظر في مسألة التغيير”.
وأشار إلى وجود جوانب بالخطة في حاجة للتحسن.
وأضاف: “أحتاج للتحدث مع اللاعبين ودمجهم بشكل أكبر ونحتاج للتحسن في رد الفعل، نملك الكثير من المهارات الفردية في الهجوم، التغيير ليس سهلاً”.
وانتقد المدرب الإيطالي لاعبيه بعد مباراة بورنموث وكرر ما قاله سابقاً بأنه غير قادر على تحفيزهم.
وتابع: “قلت إنني ربما لم أتمكن من تحفيزهم، إذا كانت هناك بعض المشكلات الذهنية فهي تتعلق باللاعبين أو بالجهاز الفني أو بالنادي، بالتأكيد نقوم بشيء خاطئ والمسؤولية على الطاقم التدريبي في المقام الأول وهذا جزء من العمل بالطبع لكنني أود تغيير العقلية”.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 24 مباراة.
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