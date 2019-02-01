كأس آسيا 2019: قطر تحقق الانجاز وتحرز لقبها الأول على حساب اليابان (3-1)

حقق منتخب قطر أفضل انجاز كروي في تاريخه باحرازه كأس آسيا 2019 لكرة القدم للمرة الاولى، بعد فوزه في النهائي على اليابان حاملة اللقب أربع مرات 3-1 الجمعة في أبوظبي، في ظل أزمة دبلوماسية تعيشها قطر مع جيرانها الخليجيين.

وسجل المعز علي (12) وعبد العزيز حاتم (27) وأكرم عفيف (83 من ركلة جزاء) أهداف قطر، ولليابان تاكومي مينامينو (69)، ليرفع الأول رصيده إلى 9 أهداف محطما الرقم القياسي في نسخة واحدة للإيراني علي دائي (1996).