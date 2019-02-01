نيوكاسل يُحيي ذكرى مايكل أوين مع ألميرون

كسر نيوكاسل يونايتد الرقم القياسي المُسجل باسم الإنجليزي “مايكل أوين” كأغلى صفقة في تاريخه، حين تعاقد مع لاعب الوسط الباراجوياني “ميجيل آلميرون” في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي 2019 ليلة أمس الخميس.

نيوكاسل أنفق في صيف 2005 مبلغ 16.5 مليون جنيه إسترليني لشراء مايكل أوين من ريال مدريد، لكن كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب جعلت مالكه “مايك آشلي” يُفكر 100 مرة قبل أنفق مبلغ كهذا من جديد.

وظل نيوكاسل منذ عام 2005 ينفق بحذر كبير على صفقاته الجديدة حتى جاء يناير 2019 ليشهد دفعه لمبلغ 20.5 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعب وسط باراجواي ونادي أتالانتا يونايتد الأميركي “آلميرون” البالغ من العمر 25 عامًا.

وطُرحت فكرة التعاقد مع آلميرون منذ بداية شهر ديسمبر 2018، عندما قاد فريق أتالانتا يونايتد إلى لقب الدوري الأميركي للمحترفين.

ورُشح آلميرون للتتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين “الميجور ليج” بعد أن وضع نفسه في قمة هرم نجوم المسابقة منذ وصوله الموسم الماضي، حيث سجل 21 هدفًا في 62 مباراة بالدوري، وساهم في 28 هدفًا، وأحرز مرة واحدة وصنع مرتين في ست مباريات فاصلة.

وقال اللاعب لقناة نيوكاسل “أنا مسرور للغاية ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ أول لقاء مع زملائي الجدد. الدوري الإنجليزي تنافسي للغاية وهذا النادي تاريخي، وكان رافا بينيتيز أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني نحو المجيء”.

وعن المبلغ الذي أنفق عليه، قال “أعتقد أنها مسؤولية كبيرة، وهو شيء جميل بالنسبة لي، سأحاول تقديم أفضل ما أستطيع لسداد الثقة التي وضعها النادي فيّ”.

من جانبه قال بينيتيز “كنا نتابعه منذ فترة ورأيناه لاعبًا سريعًا في الهجوم ويمكنه اللعب خلف المهاجم، نحن لدينا الآن شخص يمكنه تسجيل وصناعة الأهداف. أعرف أن نظام الدوري الأميركي وطبيعته مختلفة عن الدوري الإنجليزي، لكن آلميرون لديه القدرة على القيام بما نتوقعه وما نحتاجه”.