لماذا استسلم بايرن ميونخ في صراعه مع تشيلسي؟

صرفت إدارة بايرن ميونخ نظرها عن ضم الجناح الإنجليزي الشاب “كالوم هدسون أودوي” في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بعدما حامت حول اللاعب العديد من المؤثرات.

مدرب بايرن ميونخ “نيكو كوفاتش” وجد نفسه يُخبر الصحفيين يوم أمس الخميس بأن ناديه لن يكون نشيطًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وقدم بايرن ميونخ 4 عروض مختلفة لتشيلسي من أجل شراء هودسون أودوي تراوحت ما بين 25 إلى 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي أوقف محاولاته في اليوم الأخير بسبب ضغط الجمهور على اللاعب من جهة، وبدء حصوله على فرصة للعب رفقة الفريق من جهة أخرى.

وأكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ “حسن صالحميديتش” حقيقة اهتمامه بضم هودسون أودوي في وقت سابق من يناير الماضي، بالتزامن مع حديث أسطورة النادي “ميشئيل بالاك” عن قدرات أودوي الفنية وما يمكن أن يضيفه بعد انتهاء فترة ريبيري وروبن بالصيف المقبل.

وظل هودسون هادئًا إلى حد كبير أمام الأخبار التي ربطته ببايرن، لكن عشاق تشيلسي سارعوا نحو الضغط عليه للبقاء بتوجيه نداءات واضحة له بالبقاء في ستامفورد بريدج خلال الثلاث مباريات الماضية.

كما حثه المدير الفني للبلوز “موريزيو ساري” على رفض كافة العروض والتركيز على متابعة التطور مع النادي لأنه سيمنحه فرصة قريبة.

وقال نيكو كوفاتش “لا تريد الفرق ترك لاعبيها يرحلون، لدينا مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين لدرجة أنني أضطر لترك لاعب أو أكثر في منزله بكل مباراة بصورة أسبوعية”.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ليفركوزن يوم غد السبت، ومن المتوقع أن يكون تياجو ألكانتارا جاهزًا للعب، لكن روبن وريبيري سيغيبان عن الحضور.