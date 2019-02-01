أكرم عفيف الجندي المجهول لمنتخب قطر بكأس آسيا 2019

اكرم عفيف مهاجم منتخب قطر

كتب: محمد معتز صلاح الدين

توج المنتخب القطري بكأس آسيا 2019، والتي أقيمت بالإمارات، بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نهائي كأس آسيا.

وتألق أكرم عفيف لاعب منتخب قطر الشاب، وصنع بمفرده 10 أهداف خلال مشواره الآسيوي مع العنابي خلال البطولة الآسيوية الحالية، منهم 5 أهداف لمهاجم الفريق المتألق

هداف وأفضل لاعب بالبطولة المعز علي، وصناعة 26 فرصة للتهديف.

وكان أكرم عفيف صاحب الـ22 عامًا على الموعد أمام الساموراي الياباني بالمباراة النهائية، وصنع الهدف الأول والثاني أمام اليابان، كما سجل هدفه الوحيد في البطولة والأغلى له بمسيرته، هدف

التعزيز والثالث في شباك اليابان، لتنتهي المباراة بفوز قطر بثلاثية مقابل هدف، وتتوج باللقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.

بدأ أكرم عفيف صناعة الأهداف في مباراة العنابي أمام كوريا الشمالية وصنع أربع أهداف بدور المجموعات، وفي دور ربع النهائي، صنع عفيف هدف الفريق الوحيد المنتخب الكوري الجنوبي، والذي سجله عبدالعزيز حاتم، ثم صنع "هاتريك" أهداف أمام المنتخب الإماراتي بدور نصف النهائي.