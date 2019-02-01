شاهد.. المعز علي يستلم جائزة هداف بطولة كأس آسيا

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تسلم المعز علي مهاجم منتخب قطر، جائزة هداف البطولة، في كأس أمم آسيا 2019 ، والتي أقيمت بالإمارات.

وكان قد سجل المعز علي 9 أهداف خلال مشواره الآسيوي بعد خوض 7 مباريات مع منتخب العنابي، ليحصد لقب هداف البطولة الحالية، كما تخطى رقم على

دائي أسطورة المنتخب الإيراني الذي سجل 8 أهداف، لأكثر اللاعبين تسجيلًا في نسخة واحدة من البطولة بعدما صمد الرقم لـ23 عامًا.

كما تساوى المعز علي مع علي مبخوت مهاجم الإمارات، بهدافين العرب في بطولة آسيا

برصيد 9 أهداف لكل منهما، واحتاج المعز علي للمشاركة مرة واحدة في بطولة آسيا من أجل تقاسم لقب الهدافين معه، وسجل علي مبخوت هداف بطولة آسيا الماضية، عام 2015، خمس أهداف، وسجل 4 أهداف في النسخة الحالية.