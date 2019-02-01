شاهد.. المعز علي يستلم جائزة هداف بطولة كأس آسيا

تسلم المعز علي مهاجم منتخب قطر، جائزة هداف البطولة، في كأس أمم آسيا 2019 ، والتي أقيمت بالإمارات.
وكان قد سجل المعز علي 9 أهداف خلال مشواره الآسيوي بعد خوض 7 مباريات مع منتخب العنابي، ليحصد لقب هداف البطولة الحالية، كما تخطى رقم علىدائي أسطورة المنتخب الإيراني الذي سجل 8 أهداف، لأكثر اللاعبين تسجيلًا في نسخة واحدة من البطولة بعدما صمد الرقم لـ23 عامًا.
كما تساوى المعز علي مع علي مبخوت مهاجم الإمارات، بهدافين العرب في بطولة آسيا
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