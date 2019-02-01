أحمد حسن يؤكد جاهزية بيراميدز لمواجهة الداخلية

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قال أحمد حسن المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه جاهز لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد الشرطة بالعباسية.
وأوضح أحمد حسن أن هدفه هو الحصول على الثلاث نقاط وزيادة رصيدبيراميدز من أجل المنافسة في الدوري
وأشار أحمد حسن إلى أنه يعي صعوبة المباراة خاصة في ظل تنظيم المنافس والذي يجيد اللعب على ملعبه
وأوضح المدير الفني لبيراميدز أنه يثق كثيرًا في لاعبي فريقه ويشكرهم على روحهم التي ظهروا بها خلال التدريبات.
وأبدى عميد لاعبي العالم تخوفه من حالة أرضية الملعب بالإضافه إلى ضعف الإضاءة موضحًا أنه كان يتمني إقامة المباراة في ملعب آخر لظهورها فنيًّا بشكل أفضل للفريقين موضحًا احترامه لإدارة الداخلية واتحاد الكرة.
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