قطر تتوج ببطولة آسيا للمرة الأولى في تاريخها

توج المنتخب القطري بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الساموراي الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي البطولة الآسيوية.
سجل المعز علي مهاجم المنتخب القطري الهدفالأول في الدقيقة 12، بعد مقصية رائعة في شباك المنتخب الياباني، بعدها سجل عبدالعزيز حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، سجل توكومي مينامينو مهاجم اليابان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 69، في أن يسجل أكرم عفيف الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 83، عبر ركلة جزاء.
ليتوج المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه، باللقب الآسيوي بعد أول صعود له بالنهائي، وسجل المنتخب القطري 19 هدفًا خلال البطولة واستقبل هدفًا وحيدًا في المباراة النهائية.
شاهد الأهداف..
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