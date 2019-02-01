القطري "المعز علي" يحطم رقم الإيراني دائي لأفضل هداف في نسخة واحدة

حطم المهاجم القطري المعز علي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس آسيا لكرة القدم والمسجل باسم الإيراني علي دائي منذ 1996، بافتتاحه التسجيل ضد اليابان الجمعة في النهائي المقام في ابوظبي.



ورفع المعز علي رصيده إلى 9 أهداف مقابل 8 لدائي، عندما افتتح التسجيل في مدينة زايد الرياضية من كرة اكروباتية رائعة في الدقيقة 12 بعد تمريرة من لاعب الوسط الهجومي أكرم عفيف.



وسجل مهاجم الدحيل القطري هدفا في مرمى لبنان، ثم رباعية ضد كوريا الشمالية وثنائية ضد السعودية في دور المجموعات. وفي الدور الاقصائي، صام عن التسجيل ضد كل من العراق وكوريا الجنوبية قبل أن يعود الى هز الشباك في نصف النهائي ضد الإمارات.



وتبحث قطر عن لقبها الاول في النهائيات القارية، فميا توجت اليابان في اربع مناسبات وهو رقم قياسي.