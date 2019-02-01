رياضة | معتز البطاوي: صفقات كليوباترا "دوري ممتاز".. والباب مفتوح أمام "المعارين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز البطاوي: صفقات كليوباترا "دوري ممتاز".. والباب مفتوح أمام "المعارين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية المنتهي، مشددا على أن اللاعبين الجدد سيصنعون الفارق مع الفريق في الدور الثاني من دوري الدرجة الثانية.

وتعاقد كليوباترا مع كل من،كريم عباس ظهير أيسر غزل المحلة، ومحمد مجدي كريسبو الجناح المهاجم لنادي منتخب السويس، ومحمد عبد المنعم منعم لاعب حرس الحدود، وأحمد حسني هداف فريق الألومنيوم، وأحمد الشحات مدافع النصر للتعدين، وحمدي مسلم مدافع بورتو السويس، وسيف الخشاب ظهير ايسر فيكتوريا كولن الألماني، بالإضافة إلى المهاجم النيجيري ماناسي، وأخيرا الدولي السابق حسام حسن من نادي وج السعودي.

وأشار البطاوي إلى أن إدارة النادي قامت بتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني بقيادة رمضان السيد، مشددا على أن الوصول إلى الدوري الممتاز هو هدف الجميع منذ بداية الموسم، مؤكدا أن الصفقات الجديدة مع اللاعبين القدامى سيحققون هذا الإنجاز.

ووصف المشرف العام على الكرة الصفقات الجديد بانهم لاعبي دوري ممتاز، ويمتلكون إمكانات فنية وبدنية كبيرة، وشارك بعضهم بشكل رسمي في أخر مباراتين بالدوري، وصنعوا الفارق مع الفريق.

كما أشاد بلاعبي كليوباترا القدامى الذين يتحملون المسئولية منذ بداية الموسم، مؤكدا أن كل اللاعبين رجال، موجها الشكر إلى اللاعبين الذين رحلوا على سبيل الإعارة، مؤكدا أن باب النادي مفتوح لهم بعد انتهاء الإعارة، قائلا: "أشكر اللاعبين الذين رحلوا على سبيل الإعارة، فقد كان لهم دور كبير مع الفريق في الدور الاول، وباب النادي مفتوح لهم بعد انتهاء الإعارة".