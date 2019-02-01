رياضة | منتخب قطر يُنهي هيمنة المنتخب الياباني "مُتخصص النهائيات" علي كأس أمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يُنهي هيمنة المنتخب الياباني "مُتخصص النهائيات" علي كأس أمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب قطر بكأس أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على منتخب اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا 2019، والتي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد "مدينة زايد الرياضية" بالإمارات، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولي في تاريخه.

وحملت أهداف منتخب قطر توقيع كل من، المعز علي، وعبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف، في الدقائق 12، 27، 83، بينما جاء هدف المنتخب الياباني عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وأصبح المنتخب الفطري رابع منتخب عربي يتوج بلقب بطولة أمم آسيا في التاريخ بعد منتخبات (السعودية "3" والكويت "1" والعراق "1")، كما أصبح أول منتخب عربي يتوج بلقب البطولة منذ نسخة 2007 التي فاز بها المنتخب العراقي.

ونجح منتخب قطر في إسقاط المنتخب الياباني في نهائي بطولة أمم آسيا للمرة الأولي في التاريخ.

المنتخب الياباني طوال تاريخه لم يخسر أي نهائي في كأس آسيا، حيث خاض المباراة النهائية 4 مرات قبل النسخة الحالية، وفاز باللقب القاري أعوام 1992، 2000، 2004، 2011، قبل أن يأتي المنتخب القطري وينهي هيمنة منتخب الساموراي على البطولة ويُلحق به أول هزيمة في النهائي القاري.

ويعتبر منتخب اليابان الأكثر تتويجًا بكأس بطولة أمم آسيا برصيد 4 ألقاب.