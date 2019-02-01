رياضة | حارس منتخب قطر يحصل على جائزة الأفضل في كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس منتخب قطر يحصل على جائزة الأفضل في كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب قطر بطولة كأس آسيا علي حساب منتخب اليابان، بعد الفوز ضد منتخب اليابان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ونجح سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر في الحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس آسيا 2019، والتي أقيمت في الإمارت.

وحافظ حارس منتخب قطر على نظافة شباكه في جميع مباريات البطولة، عادا المباراة النهائية والتي دخل في مرماه هدف وحيد خلالها.

ويعد هذا إنجاز كبير للمنتخب القطري، حيث تعد هذة هي المرة الأولى التي يحقق فيها بطولة كأس أسيا في تاريخه.