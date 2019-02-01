رياضة | مفاجأت كبيرة في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا (لاعبين جُدد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت كبيرة في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا (لاعبين جُدد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر فريق برشلونة الإسباني على قيد ثلاثة لاعبين في قائمة بطولة دوري أبطال أوروبا قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الجمعة المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة سيقوم بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد في قائمة دوري أبطال أوروبا وهم المدافع جايسون موريلو والمهجم كيفن برينس بواتينغ والشاب موسى واغي.

واشارت الصحيفة، إلي أن الثلاثي موريلو وبواتينج وموسي واغي، سيدخلون القائمة على حساب الراحل دينيس سواريز ومنير الحدادي والبرازيلي رافينيا الذي يعاني من إصابة الرباط الصليبي في الركبة اليمني.

وأكدت الصحيفة على أن برشلونة لن يفكر في قيد اللاعب توديبو لإغلاق القائمة عند 25 لاعبا فقط وفقاً للوائح، حيث سينتهي برشلونة من قيد الثلاثة لاعبين قبل نهاية اليوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

وبات من المنتظر ظهور الثلاثي بواتينج وموسي واغي وموريلو مع برشلونة في لقاء ليون المقبل بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.