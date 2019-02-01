رياضة | منتخب قطر يُنهي عقدة الـ12 عامًا للمنتخبات العربية في كأس أمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يُنهي عقدة الـ12 عامًا للمنتخبات العربية في كأس أمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب منتخب قطر على منتخب اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا 2019، والتي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد "مدينة زايد الرياضية" بالإمارات، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولي في تاريخه.

سجل ثلاثية المنتخب القطري كل من، المعز في الدقيقة 12، وأضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يختتم أكرم عفيف أهداف العنابي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وجاء هدف المنتخب الياباني عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وأصبح المنتخب الفطري رابع منتخب عربي يتوج بلقب بطولة أمم آسيا في التاريخ بعد منتخبات (السعودية "3" والكويت "1" والعراق "1").

كما أصبح المنتخب القطري أول منتخب عربي يتوج بلقب بطولة أمم آسيا منذ عام 2007 (12 عامًا تقريبًا)، وذلك عندما حصد منتخب العراق لقب البطولة القارية علي حساب نظيره السعودي بهدف نظيف.