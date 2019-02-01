رياضة | منتخب قطر رابع المنتخبات العربية الفائزة بكأس أمم آسيا

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توج منتخب قطر بطلًا لكأس أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه بعدما تغلب على منتخب اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد "مدينة زايد الرياضية" بالإمارات.

سجل ثلاثية المنتخب القطري كل من، المعز في الدقيقة 12، وأضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يختتم أكرم عفيف أهداف العنابي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وجاء هدف المنتخب الياباني عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وأصبح المنتخب الفطري رابع منتخب عربي يتوج بلقب بطولة أمم آسيا في التاريخ.

وإليكم المنتخبات العربية الفائزة بلقب بطولة أمم آسيا قبل المنتخب القطري:

- الكويت:

حصد المنتخب الكويتي أول لقب عربي لبطولة أمم آسيا عام 1980 والتي اقيمت على أرضه، وذلك بعد التغلب على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة.

- السعودية:

حقق المنتخب السعودي لقب بطولة أمم آسيا 3 مرات طوال تاريخه، المرة الأولي عام 1984 في نسخة البطولة التي اقيمت في سنغافورة، وفازت السعودية على الصين 2-0 في نهائي البطولة، وحافظ على لقب البطولة في النسخة التالية عام 1988 في قطر، بعدما تغلب علي كوريا الجنوبية في النهائي بركلات الترجيح.

أما ثالث ألقاب المنتخب السعودي في بطولة أمم آسيا كان عام 1996 في النسخة التي اقيمت في الإمارات، وحصد لقب البطولة بعدما تغلب على شقيقه الإماراتي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

- العراق:

توج المنتخب العراقي بلقب بطولة أمم آسيا 2007 التي اقيمت في 4 بلدان (إندونيسيا - ماليزيا - فيتنام - تايلاند)، وتغلب منتخب العراق في النهائي على نظيره السعودي بهدف دون رد.