رياضة | منتخب قطر يُتوج بطلًا لكأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يُتوج بطلًا لكأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه الساحق والعريض على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المبرااة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العريقة.

وسجل المعز علي (12) وعبدالعزيز حاتم (27) وأكرم عفيف (83 من ضربة جزاء) أهداف قطر، في حين أحرز تاكومي مينامينو (69) هدف اليابان الوحيد.

ورفع المهاجم القطري المعز علي رصيده إلى 9 أهداف في سبع مباريات ليتوج بلقب الهداف، وينجح أيضاً في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، والذي كان يحمله الإيراني علي دائي برصيد 8 أهداف عام 1996.

وكانت هذه المرة الأولى التي يخوض فيها منتخب قطر المباراة النهائية في تاريخه، علماً بأن أبرز نتائجه قبل ذلك كانت بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2000 و2011. في الجهة المقابلة أخفق المنتخب الياباني في تحقيق اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما كان حصل على الكأس أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، علماً بأن هذه كانت المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق بالمباراة النهائية.

وبعد بداية هادئة، خطف منتخب قطر هدف التقدم في الدقيقة 12 عندما انطلق أكرم عفيف في الجهة اليسرى ومرر إلى المعز علي الذي هيأ الكرة لنفسه على دفعتين وظهره للمرمى قبل أن يسدد كرة مقصية جميلة بعيداً عن متناول الحارس سويتشي غوندا.

وكاد العنابي يضيف الهدف الثاني مباشرة عندما انطلق عفيف في هجمة سريعة ومرر إلى المعز في مواجهة المرمى ليسدد كرة ارتطمت بالحارس غوندا وتحولت إلى ركلة ركنية (13).

وحاول منتخب اليابان الانطلاق نحو الهجوم من أجل التعديل، ولكن دون أن ينجح في اختراق الدفاع القطري المنظم، حيث لم يسدد لاعبو الفريق أي محاولة على المرمى في النصف الأول من الشوط الأول.

ثم أضاف منتخب قطر الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد سلسلة من التمريرات في وسط الملعب قبل أن يمرر أكرم عفيف الكرة إلى عبدالعزيز حاتم ليسدد من مسافة بعيدة كرة متقنة بعيداً عن متناول الحارس غوندا.

واستمرت خطورة الهجمات القطرية، ليتدخل القائم الياباني ويحرم حسن الهيدوس من التسجيل في الدقيقة 35 إثر تمريرة بيدرو كوريا العرضية.

وتواصل ذات السيناريو مع انطلاق الشوط الثاني، من خلال محاولات يابانية غير مجدية لتعديل النتيجة، وهجمات مرتدة خطيرة لمنتخب قطر.

ومن إحدى هذه المحاولات انطلق أكرم عفيف في هجمة مرتدة سريعة بالجهة اليسرى قبل أن يهيئ الكرة أمام المعز علي الذي سدد دون تركيز فوق العارضة (56).

وكانت أبرز فرص اليابان إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى ارتقى لها البديل يوشينوري موتو ولعب كرة رأسية مرت بعيدة فوق المرمى (66).

ولكن المنتخب الياباني نجح أخيراً في التسجيل بعد سلسلة من التمريرات بين تسوكاسا شيوتاني ويويا أوساكو قبل أن تصل الكرة إلى تاكومي مينامينو ليتقدم في مواجهة المرمى ويسدد من فوق الحارس سعد الشيب (69).

ووسط المحاولات اليابانية انطلق أكرم عفيف في هجمة مرتدة وهيأ الكرة أمام عبدالعزيز حاتم ليسدد من حافة منطقة الجزاء كرة ارتطمت بالدفاع الياباني وتحولت إلى ركلة ركنية (79).

ولكن المنتخب القطري سجل الهدف الثالث من ضربة جزاء احتسبت عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد، حيث لمس مايا يوشيدا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ونفذها أكرم عفيف بنجاح في الجهة المعاكسة للحارس غوندا (83).

وحافظ المنتخب القطري في الدقائق المتبقية على تقدمه، ليحتفل لاعبو الفريق بعد ذلك بتحقيق إنجاز تاريخي من خلال اللقب القاري الأول.

وخلال سبع مباريات في البطولة، سجل منتخب قطر 19 هدف مقابل هدف واحد ففقط في مرماه، حيث دخل المباراة النهائية بشباك نظيفة.

وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على لبنان 2-0 وعلى كوريا الشمالية 6-0 وعلى السعودية 2-0، ثم فاز في دور الـ16 على العراق 1-0، وفاز في ربع النهائي على كوريا الجنوبية 1-0، وفي قبل النهائي على الإمارات 4-0.

في المقابل تصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على تركمانستان 3-2 و عمان 1-0 وأوزبكستان 2-1، وفاز في الدور دور الـ16 على السعودية 1-0، وعلى فيتنام 1-0 في الدور ربع النهائي، وعلى إيران 3-0 في قبل النهائي.