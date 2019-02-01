رياضة | تصريح ناري من ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، إن مباراة فريقه ضد برشلونة بكأس ملك إسبانيا ستكون ممتعة بالنسبة للجماهير.

وقال بوتراجينيو في تصريحات حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو": "مباراة الكأس ستكون متوازنة بين الفريقين، وسنسعى للتأهل لنهائي البطولة".

وتابع : "واثقين من قدرات اللاعبين على تخطي برشلونه في نصف النهائي، ولكننا سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب من الكلاسيكو في بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 27 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو.