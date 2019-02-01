انت الان تتابع تفاصيل خبر بأداء رفيع وأرقام قياسية .. "العنابي" القطري يتزعم قارة آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 06:52 مساءً - عاش عشاق "الساحرة المستديرة" في جميع أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، أجواء نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بين منتخبي قطر واليابان، على أحر من الجمر؛ من أجل متابعة ممثل الكرة العربية.

وتقترب قطر من حمل اللقب الأول في تاريخها بعد أن تمكنت من التقدم في الشوط الأول بهدفين نظيفين، عن طريق المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.

ويحتضن استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة، المباراة الختامية للبطولة الآسيوية الـ17، حيث يتطلع "العنابي" إلى الظفر بأول ألقابه القارية، في حين يُمني "الساموراي" النفس بلقبه الخامس بعد أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وقدّم "العنابي" القطري نسخة مثالية حتى الآن؛ إذ حقّق منتخب قطر الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

في الجهة المقابلة، بدأت اليابان مشوارها الآسيوي بفوز صعب على تركمانستان (3-2)، ثم تغلّبت بشق الأنفس على عُمان (1-0)، قبل أن تحقق ثالث انتصاراتها في دور المجموعات، حيث جاء على حساب أوزبكستان (2-1)، لتتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة أيضاً.

ونجح "الكمبيوتر" الياباني في إقصاء السعودية في دور الـ16 بفوز ثمين (1-0)، وهي النتيجة ذاتها التي تغلّب بها على فيتنام في دور الثمانية، قبل أن يكشّر "الساموراي" عن أنيابه ويضرب بثلاثية نظيفة في مرمى إيران، التي كانت مرشحة فوق العادة للظفر باللقب القاري.

"الخليج 365" استطلع آراء لإعلاميين وصحفيين عرب من أجل الوقوف على النتيجة "المتوقعة" للمباراة النهائية للبطولة الأبرز على مستوى المنتخبات للقارة الصفراء.

محرر الشؤون الرياضية في صحيفة "المدى" العراقية إياد الصالحي، شدد في حديثه لـ "الخليج 365" على صعوبة الموقعة الختامية للمحفل القاري الكبير، متوقعاً أن يذهب النهائي إلى ركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله.

وعبر "الصالحي" عن تفاؤله كثيراً بـ"الأدعم" القطري، مرجحاً فوز الأخير بالكأس القارية بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

أما رئيس تحرير صحيفة "المنتخب" المغربية، بدر الدين الإدريسي، فقال لـ"الخليج 365" إنه يتوقع فوز قطر على اليابان في النهائي الآسيوي خلال الوقت الأصلي بهدفين مقابل هدف.

وتوقع الصحفي الرياضي التونسي حلمي الجبلاوي أن المباراة النهائية قد تحسم في الأشواط الإضافية بهدف قاتل، لافتاً إلى أن النهائي الآسيوي قد يذهب إلى ركلات "الحظ" الترجيحية، معرباً عن أمله في أن يعود المنتخب القطري إلى الدوحة متوّجاً بالكأس القارية.

بدوره قال الصحفي العراقي بقنوات "الكأس" القطرية، عمر قحطان، إن المنطق يرشح منتخب قطر للتتويج باللقب؛ لأنه كان الأفضل على مدار مباريات البطولات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن خبرة اليابانيين وتاريخهم قد يقفان حجر عثرة أمام تطلعات نجوم "العنابي".

وبحسب توقعه فإن المنتخب القطري سيفوز بهدف دون مقابل في الوقت الأصلي، مدوناً على أول ألقابه القارية.

أما الصحفي الفلسطيني في قناة "روسيا اليوم"، مكسيم الطوري، فقد راهن على فوز قطر على "الساموراي" بهدف دون رد خلال الوقت الأصلي، مستبعداً ذهاب المباراة النهائية للأشواط الإضافية.

وكان نجم برشلونة الإسباني سابقاً، تشافي هيرنانديز، قد رشّح في برنامج "توقعاتي"، الذي بُث على قناة "الكأس" الرياضية، قبل انطلاق البطولة القارية، منتخب قطر للظفر بالكأس، في حال آمن لاعبو "العنابي" بقدراتهم الفنية خلال المعترك الآسيوي.

وفي ديسمبر المنصرم، قال تشافي لـ"الخليج 365"، إن منتخب قطر يُعدّ أحد المنتخبات المرشّحة للمنافسة على البطولة القارية؛ في ظل امتلاك "العنابي" مدرباً جيداً هو الإسباني فيليكس سانشيز، فضلاً عن كوكبة من اللاعبين الجيدين، ما يرشّحهم للمنافسة بقوة على اللقب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الأمم الآسيوية انطلقت عام 1956، ويُعدّ المنتخب الياباني أكثر المتوّجين بلقبها (4 مرات)، مقابل 3 ألقاب للسعودية وإيران، ولقبين لمنتخب كوريا الجنوبية، ولقب لكل من أستراليا والعراق والكويت.