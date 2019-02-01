انت الان تتابع تفاصيل خبر نجوم "العنابي" القطري يستحوذون على الجوائز الفردية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 06:52 مساءً - استحوذ منتخب قطر لكرة القدم على جميع الجوائز الفردية، عقب تتويجهبطلاً لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد الحارس القطري سعد الشيب جائزة أفضل حارس في البطولة الآسيوية الـ17، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية، قبل أن يستقبل هدفاً وحيداً في المباراة النهائية التي انتهت بفوز "العنابي" على "الساموراي" الياباني بنتيجة (3-1).

ونال المهاجم المعز علي جائزة هدّاف كأس آسيا برصيد 9 أهداف، بعدما حطم الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم الإيراني علي دائي بـ8 أهداف في نسخة آسيوية واحدة (1996).

كما ظفر المعز علي، الذي بات مراقباً من قبل كبار أندية القارة الأوروبية، أيضاً بجائزة أفضل لاعب، بفضل مساهمته الكبيرة في الإنجاز القاري غير المسبوق للكرة القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن "العنابي" القطري قدّم نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.