انت الان تتابع تفاصيل خبر من قلب أبوظبي.. قطر تكتب التاريخ وتتوّج بطلة لكأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 06:52 مساءً - دخل منتخب قطر التاريخ من أوسع أبوابه؛ بعدما تُوّج بطلاً لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته؛ إثر فوزه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الجمعة، في المباراة النهائية التي أقيمت على مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويكتسي تتويج قطر بالكأس الآسيوية أهمية كبيرة؛ لكونه أتى من قلب الإمارات التي تفرض إلى جانب السعودية والبحرين ومصر حصاراً على الدوحة، فضلاً عن تضييق شديد تعرض له "العنابي" خلال أطوار البطولة كمنع جماهيره من الحضور.

"العنابي" القطري امتص الضغط الهجومي الذي فرضه "الساموراي" الياباني، لينجح المعز علي في ترك بصمته التهديفية بطريقة أكروباتية جميلة، موقعاً على هدف التقدم لقطر في الدقيقة الـ12.

وفي الدقيقة الـ69 أحرز مهاجم المنتخب الياباني هدفاً هو الأول في شباك المنتخب القطري خلال مسيرته في البطولة. وفي الدقيقة الـ82 عززت قطر تقدمها من ضربة جزاء أحرزها أكرم عفيف، لتصبح النتيجة 3 مقابل هدف واحد.

وعزز المعز علي تربعه على قائمة الهدّافين في النسخة الآسيوية الـ17 بوصوله إلى هدف رقم "9"، متخطياً رقم الإيراني علي دائي الذي سجّل 8 أهداف في نسخة آسيوية واحدة (1996).

وأرسل متوسط الميدان القطري عبد العزيز حاتم قذيفة صاروخية سكنت الشباك اليابانية في الدقيقة الـ27، وسط فرحة كبيرة للجهازين الفني والإداري على مقاعد البدلاء.

وكان اللاعب نفسه قد أرسل كرة صاروخية في شباك كوريا الجنوبية بدور الثمانية، ليضع "العنابي" بين الأربعة الكبار في القارة الصفراء، في إنجاز تاريخي للكرة القطرية.

وكاد المنتخب القطري أن يعزز تقدمه بهدف ثالث لكن القائم وقف عائقاً أمام كرة القائد حسن الهيدوس، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

ودخل المنتخب الياباني الشوط الثاني ضاغطاً من أجل تقليص الفارق، حيث نجح تاكومي مينامينو في الوصول إلى شباك قطر لأول مرة في النسخة الآسيوية الحالية، وذلك في الدقيقة الـ69.

وتماسك القطريون ونجحوا في الذود عن مرماهم، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ"العنابي" بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو"، ليترجمها أكرم عفيف بنجاح في الشباك بالدقيقة الـ83.

تجدر الإشارة إلى أن "العنابي" القطري قدّم نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق منتخب قطر الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.

في الجهة المقابلة، بدأت اليابان مشوارها الآسيوي بفوز صعب على تركمانستان (3-2)، ثم تغلّبت بشق الأنفس على عُمان (1-0)، قبل أن تحقق ثالث انتصاراتها في دور المجموعات، حيث جاء على حساب أوزبكستان (2-1)، لتتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة أيضاً.

ونجح "الكمبيوتر" الياباني في إقصاء السعودية في دور الـ16 بفوز ثمين (1-0)، وهي النتيجة ذاتها التي تغلّب بها على فيتنام في دور الثمانية، قبل أن يكشّر "الساموراي" عن أنيابه ويضرب بثلاثية نظيفة في مرمى إيران، التي كانت مرشحة فوق العادة للظفر باللقب القاري.