شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حقيقة اصابة كيلينى و ماندزوكيتش والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر

اصيب اللاعب كيلينى مدافع اليوفي باصابة ليست خطيره في المباراه السابقة امام اتلانتا ستبعده عن مباراه غدا يوم السبت في الجلة الثانية و سوف يغيب اللاعب لمدة 15 يوم للعودة لمستواه .

اما ماندزوكيتش اصيب باصابه عضلية خفييفه لن تبعده عن مباراه غدا يوم السبت و صرح اليغرى أنه جاهز للمباراه و سوف يبحث عن لاعب يلعب بجواره.