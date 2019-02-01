المعز علي يصبح الأكثر تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بكأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإمارات ـ د ب أ:
أصبح المعز علي لاعب المنتخب القطري لكرة القدم أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة ببطولة كاس آسيا لكرة القدم.
وسجل المعز علي هدفه التاسع في النسخة الحالية من البطولة في مرمى المنتخب الياباني، خلال المباراة النهائية، المقامة حاليا.
وتفوق المعز علي على الإيراني على دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.
وتقاسم المعز علي صدارة هدافي العرب في بطولات كأس آسيا مع الإماراتي علي مبخوت، علما بان مبخوت سجل خمسة أهداف في نسخة 2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية.
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