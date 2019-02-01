250 ألف جنيه عقوبة اختراق الحظر الإعلامي في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة اختراق الحظر الإعلامي للاعبي الفريق الأول بمبلغ 250 ألف جنيه.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، عبر بيان أورده المركز الإعلامي لناديه، إلى أن العقوبة تكون في حالة عدم الرجوع إليه بخصوص التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك المداخلات مع كافة وسائل الإعلام.

وأوضح عبد الحفيظ، إلى أن ذلك في إطار حرصه على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية؛ خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.