صلاح مرشحا لجائزة أفضل لاعبي بريميرليج في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي الممتاز، وضمت القائمة المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وينافس صلاح ثلاثاة لاعبين من فريق مانشستر يونايتد هم حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، إلى جانب الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي والإنجليزي تروي ديني مهاجم واتفورد.

وتألق صلاح بقميص ليفربول في شهر يناير المنقضي، حيث سجل هدف الفوز على برايتون في الجولة الثانية والعشرين، كما سجل هدفين قاد بهما ليفربول للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة والعشرين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، وبفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، كما يتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 16 هدفًا.