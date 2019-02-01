هل يُنصت هازارد لاقتراح مدرب تشيلسي؟

فتح المدير الفني لنادي تشيلسي “موريزيو ساري” الباب أمام رحيل اللاعب الذي لا يكف عن التلميح بالخروج من ستامفورد بريدج كلما سنحت له الفرصة “إدين هازارد”.

ساري يرى أن الدولي البلجيكي حر في ترك البلوز إذا أراد ذلك، في إشارة واضحة إلى أنه لن يحاول منع انضمامه لصفوف ريال مدريد أو باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط هازارد منذ فترة طويلة بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وقال في وقت سابق بأنه مهتم بالانتقال إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ساري في حديثه للصحفيين “إدين هازارد عمره الآن 28 عامًا، إذا أراد الذهاب، أعتقد يجب أن يذهب، بالطبع آمل أن يحدث العكس ويبقى هنا”.

وأكمل “لديه القدرة على أن يكون أفضل لاعب في أوروبا خلال الفترة القادمة”.

وانضم هازارد إلى تشيلسي نظير 38 مليون جنيه إسترليني بصيف 2012 من ليل الفرنسي، بعد منافسة قوية من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ولعب البلجيكي دورًا بارزًا في تتويج تشيلسي بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري الأوروبي 2013.

وفي جعبة هازارد 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على الرغم من أنه يلعب أحيانًا في دور المهاجم الوهمي بدلاً من موقعه المعتاد على الجناح.