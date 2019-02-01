محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول (أرشيفية) كتب- محمد معتز صلاح الدين: ترشح الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجيلزي، اليوم، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر يناير الماضي. وسجل صلاح مع ليفربول 3 أهداف خلال مباريات شهر يناير أمام برايتون وهدفين أمام كريستال بلاس، وقاد صلاح الريدز لتحقيق الفوز على برايتون بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22 وهدفين أمام كريستال بلاس، وقاد صلاح الريدز لتحقيق الفوز على برايتون بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وأمام كريستال بالاس استطاع صلاح قيادة الفريق للفوز بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، فضلًا عن وصوله إلى الهدف 16 متصدرًا هدافين الدوري الإنجليزي للتصويت لصلاح من هنا..

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