شاهد..اليابان تقلص الفارق وتسجل الهدف الأول في قطر بكأس آسيا

منتخب اليابان الأول لكرة القدم كتب- محمد معتز صلاح الدين: سجل منتخب اليابان هدف تقليص الفارق في المنتخب القطري، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح منتخب العنابي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس أمم العنابي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس أممآسيا 2019. سجل تاكومي مينامينو مهاجم اليابان هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 69، بعد تسديدة فوق حارس مرمى منتخب قطر، سكنت الشباك. شاهد الهدف..

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