المعز علي يعادل رقم علي مبخوت بهدافين العرب بكأس آسيا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تساوى المعز علي مهاجم منتخب قطر مع علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات، في عدد هدافي العرب بكأس أمم آسيا، بعد هدفه في شباك مرمى اليابان، في المباراة التي مازالت جارية بين المنتخبين، على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي كأس

أمم آسيا 2019، والتي أقيمت في الإمارات.

ووصل المعز علي للهدف التاسع له، في بطولة آسيا الحالية من نفس النسخة، متخطيًا رقم علي دائي أسطورة منتخب إيران كأكثر تسجيلًا في النسخة الواحدة، بعد

23 عامًا ظل الرقم صامدًا، منذ بطولة آسيا عام 1996 والتي كانت مقامة بالإمارات أيضًا.

وتقاسم المعز علي مع علي مبخوت، لقب هدافين العرب في بطولة آسيا بعدما عادل المعز رقمه بتسع أهداف لكل منهما، حيث سجل علي مبخوت هداف البطولة الآسيوية الماضية، عام 2015، 5 أهداف، و 4 أهداف في النسخة الحالية.