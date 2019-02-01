250 ألف جنيه عقوبة اختراق الحظر الإعلامي في الأهلي

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة اختراق الحظر الإعلامي للاعبي الفريق الأول بالنادي، بمبلغ 250 ألف جنيه. وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة عن التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائل إلى مدير الكرة عن التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائلالإعلام. جاء ذلك في إطار حرص مدير الكرة بالأهلي، على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

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