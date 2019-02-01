تدريبات خططية وتكتيكية للاعبين بإشراف جروس

الزمالك كتب: مصطفى جويلى قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين إحداهما أشرف عليها بنفسه والأخري شورمان المدرب العام وذلك في أول تدريب يخوضه الزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل. العام وذلك في أول تدريب يخوضه الزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل. حيث تضمنت التدريبات التى أشرف عليها جروس بعض النواحي الخططية والتكتيكية التى نفذها اللاعبون. ووصلت بعثة الزمالك إلى كينيا اليوم استعدادًا لمواجهة جورماهيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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