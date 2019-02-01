قطر تتقدم على اليابان بالشوط الأول في نهائي كأس أمم آسيا

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حلم المنتخب العنابي يقترب
انتهى الشوط الأول بين منتخب قطر واليابان، بتقدم العنابي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي كأس أمم آسيا 2019، والتي أقيمت بالإمارات.
افتتح المعز علي الهدف الأول للمنتخب القطري في الدقيقةالـ12، بعد تمريرة عرضية من أكرم عفيف، استلمها المعز وسددها مقصيّة قوية رائعة في شباك المنتخب الياباني.
في الدقيقة 27، سجل عبدالعزيز حاتم لاعب وسط المنتخب القطري الهدف الثاني، بعد تمريره
وكان المنتخب العنابي أكثر خطورة خلال مجريات الشوط الأول، بينما حاول المنتخب الياباني تدارك الأمر وكان خطيرًا في بعض الأوقات لكن دون نجاح، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.
شاهد ملخص الشوط الأول..
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