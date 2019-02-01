رياضة | 6 مواجهات مرتقبة للمان يونايتد في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات مرتقبة للمان يونايتد في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه سولشاير عدد من المباريات خلال شهر فبراير، حيث سيخوض الفريق مباريات في جميع البطولات التي يشارك خلالها. ويستعرض لكم"الخليج 365 الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في شهر فبراير. 1- ليستر سيتي / مانشستر يونايتد .. يوم 3 فبراير في الدوري الإنجليزي. 2- فولهام / مانشستر يونايتد .. يوم 9 فبراير في الدوري الإنجليزي. 3- مانشستر يونايتد / باريس سان جيرمان .. يوم 12 فبراير في دوري أبطال أوروبا. 4- تشيلسي / مانشستر يونايتد .. يوم 18 فبراير في كأس الاتحاد الإنجليزي. 5- مانشستر يونايتد / ليفربول .. يوم 24 فبراير في الدوري الإنجليزي. 6- كريستال بالاس / مانشستر يونايتد .. يوم 27 فبراير في الدوري الإنجليزي.