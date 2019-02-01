رياضة | المعز علي يُعادل رقم ثالث الهدافين التاريخيين لكأس آسيا و5 أهداف تفصله عن رقم اسطورة إيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعز علي يُعادل رقم ثالث الهدافين التاريخيين لكأس آسيا و5 أهداف تفصله عن رقم اسطورة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المعز علي مهاجم منتخب قطر الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الياباني خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد "مدينة زايد الرياضية" في نهائي البطولة القارية.

ورفع المعز علي رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من البطولة إلى 9 ليصبح أول أكثر لاعب يسجل أهدافًا في نسخة واحدة من بطولة كأس اسيا، محطمًا رقم نجم منتخب إيران "علي دائي" والذي سجل 8 أهداف في نسخة البطولة عام 1996 والتي أقيمت في الإمارات أيضًا.

وأصبح المعز علي أول لاعب قطري يسجل هدفًا في نهائي بطولة أمم آسيا عبر التاريخ.

وتساوي المعز علي مع الياباني تاكاهارا في المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم آسيا، وأصبح على بعد هدف وحيد من معادلة الكوري الجنوبي لي دونج كوك صاحب المركز الثاني بـ10 أهداف، ويفصله 5 أهداف عن معادلة رقم أسطورة إيران علي دائي الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفًا.

وسيكون المعز علي أول لاعب قطري يتوج بلقب هداف في تاريخ بطولة أمم آسيا.