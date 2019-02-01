رياضة | تدريبات خططية وتكتيكية للاعبي الزمالك بإشراف جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خططية وتكتيكية للاعبي الزمالك بإشراف جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين إحداهما أشرف عليها بنفسه والأخري شورمان المدرب العام وذلك في أول تدريب يخوضه الزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل.

حيث تضمنت التدريبات التى أشرف عليها جروس بعض النواحي الخططية والتكتيكية التى نفذها اللاعبون.

ووصلت بعثة الزمالك إلى كينيا اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

من جانبه، وجه السفير المصرى في كينيا خالد الأبيض الدعوة لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي حفل عشاء مساء الأحد المقبل.

وكان السفير المصري قد قام ظهر اليوم الجمعة بزيارة البعثة بفندق الإقامة وقام بأداء صلاة الجمعة مع اللاعبين وتمني لهم الفوز في لقاء الأحد أمام جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال السفير المصري كل من هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في كينيا والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي.