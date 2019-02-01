رياضة | رئيس الزمالك يفاجئ بعثة الزمالك في كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يفاجئ بعثة الزمالك في كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي والمهندس هاني زادة رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي فى كينيا، اتصالات هاتفية مع رئيس نادي الزمالك ، اطمأن خلالها على أفراد البعثة بعد الوصول إلى كينيا اليوم.

وطالب رئيس النادي بإبلاغ رسالة للاعبين ببذل أقصي الجهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الأحد المقبل على فريق جورماهيا الكيني في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني.

من جانبه، وجه السفير المصرى في كينيا خالد الأبيض الدعوة لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي حفل عشاء مساء الأحد المقبل.

وكان السفير المصري قد قام ظهر اليوم الجمعة بزيارة البعثة بفندق الإقامة وقام بأداء صلاة الجمعة مع اللاعبين وتمني لهم الفوز في لقاء الأحد أمام جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال السفير المصري كل من هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في كينيا والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي.