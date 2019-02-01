رياضة | مواعيد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور نصف النهائى فى بطولة كأس ملك إسبانيا التى أقيمت اليوم، الجمعة، عن وقوع ريال مدريد فى مواجهة برشلونة وفالنسيا مع ريال بيتيس.

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي يوم 6 من شهر فبراير على ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا، في حين تلعب مباراة الإياب يوم 27 من الشهر ذاته على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

كما سيتواجه الفريقين مرة ثالثة في الثالث من شهر مارس المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيشهد الكلاسيكو أجواء مشتعلة نظرًا لرغبة الميرنجي في التعبير عن ذاته وأحقيته في التأهل وفي المقابل رفاق ميسي بعد رسمونتادا 6/1 وإصراراهم في العودة للمنافسة على البطولة ستشعل الحماس.

وفي المقابل يسعى كلًا من فالنسيا وريال بيتس تحقيق اللقب والوصول إلى المباراة النهائية ومن المتوقع أن تشهد المواجهات أحداثًا نارية من قبل الفرق الأربعة الراغبة في التتويج والوصول للمباراة النهائية.