شكرا لقرائتكم خبر عن المعز علي يسجل رقم قياسي جديد في كأس آسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح المعز علي عبد الله لاعب المنتخب القطري في تدوين رقم قياسي جديد كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من الخامس من شهر يناير الجاري حتى الاول من فبراير.

وسجل المعز الهدف التاسع له في البطولة أمام المنتخب الياباني في المباراة النهائية التي تجمع المنتخبان حالياً على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي ليتفوق بذلك على رقم الإيراني السابق علي دائي الذي نجح في تسجيل ثمانية أهداف في نسخة عام 1996 والتي أقيمت في الإمارات أيضاً.

وبالأهداف التسعة التي سجلها المعز علي في النسخة الحالية تصدر اللاعب صدارة هدافي العرب في بطولة كأس آسيا مع الإماراتي علي مبخوت الذي سجل نفس العدد من الأهداف في نسخة 2015 بواقع خمسة أهداف وأربعة أهداف في النسخة الحالية.