شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن جوائز الأفضل في الجولة 17 والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم جوائز الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري حيث نجحت جماهير العميد نادي إتحاد جدة في الفوز بلقب الجمهور المثالي في الجولة الماضية حيث جاء تتويج أنصار الفريق على خلفية الحضور الجماهيري الكبير خلال مواجهة الأتحاد.

وبلغ التعداد الجماهيري الذي حضر لقاء الاتحاد والشباب في الجولة الماضية 46575 متفرج على ملعب الجوهرة المشتعلة في جدة حيث إنتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف حيث نجح جمهور العميد في الفوز بهذه الجائزة للمرة السادسة بعد أن حققها في الجولة الرابعة والسابعة والحادية عشر والرابعة عشر والسادسة عشر.

في الوقت الذي نجح فيه البرازيلي كارلوس إدواردو في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد قيادته الزعيم للفوز على الفيحاء بخماسية ليصبح أول لاعب من الهلال يحصد هذه الجائزة بعد مرور سبعة عشر جولة فيما حصد المدير الفني للباطن يوسف الغدير في الحصول على جائزة أفضل مدرب بعد قيادته الفريق للفوز على الفيصلي بثنائية نظيفة.