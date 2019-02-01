شكرا لقرائتكم خبر عن إيدين هازارد أفضل لاعب بلجيكي 2018 والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الأنجليزي في الحصول على جائزة أفضل لاعب بلجيكي 2018 وذلك بإختيارات مشجعوا المنتخب الذي إحتل المركز الثالث في نهائيات بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا منتصف العام الماضي.

ونشر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بيان جاء فيه أن نتائج التصويت الإلكتروني الذي جرى في الفترة من يوم التاسع من يناير حتى أمس الحادي والثلاثين من الشهر ذاته شهد نجاح قائد المنتخب إيدين هازارد في الحصول على جائزة أفضل لاعب في بلجيكا متفوقاً على أكسيل فيتسل وكيفن دي بروين.

ونجح هازارد في الحصول على 14 ألف و 974 صوت وحل فيتسل في المرتبة الثانية برصيد 3 الآف و 801 صوت فيما حصل دي دي بروين على ألفين و 055 صوت وجاء دريس ميرتنز لاعب نابولي الايطالي في المركز الرابع بعد حصوله على ألف و 552 صوت.