شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تتقدم على اليابان بهدفين في الشوط الأول والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أنتهى الشوط الأول من مباراة نهائي كأس أسيا بتقدم منتخب قطر على نظيرة اليابان بهدفين نظيفين. ونجح المعز علي عبدالله في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12، بعدما هز الشباك وأعطى الافضلية لمنتخب بلاده في الشوط الأول، وفي الدقيقة 27، تمكن عبدالعزيز حاتم محمد من إضافه الهدف الثاني للمنتخب العنابي. وأعلن فليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، وهاجيمو مورياسو المدير الفني لنظيره الياباني تشكيل الفريقين في نهائي كأس آسيا. وجاء تشكيل العنابي كالآتي. حارس المرمى: سعد الشيب الدفاع: عبد الكريم حسن - بيدرو ميجيل – بسام الراوي – عاصم عمر الوسط: طارق سلمان – كريم بوضياف – حسن الهيدوس الهجوم: بوعلام خوخي – أكرم عفيف – المعز علي. بينما جاء تشكيل اليابان كالتالي: حراسة المرمى: شويتشي جوندا الدفاع: هيروكي ساكاي - مايا يوشيدا - تاكيرو كومياسو - يوتو ناجاتومو الوسط: جاكو شيباساكي - جينكي هاراجوتشي - تسوكاسا شيوتاني - تاكومي مينامينو - ريتسو دوان الهجوم: يويا أوساكو. ويخوض منتخب اليابان النهائي الخامس في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس آسيا وسبق وتوج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره في النسخة الحالية من المسابقة. أما منتخب قطر الذي حقق 6 انتصارات أيضاً طوال مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا فيخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية. تعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس آسيا، حيث فازت قطر 3-صفر فى 1988، ثم تعادلا 1-1 فى 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع

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