شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس ملك إسبانيا تسفر عن كلاسيكو ناري والان مع التفاصيل

الخليج 365- أوقعت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم حامل اللقب فريق نادي برشلونة في مواجهة غريمه اللدود والقليدي ريال مدريد في الوقت الذي يلعب فيه خفافيش فالنسيا مع ريال بيتيس في نصف النهائي الآخر في مباراة متكافئة بين الطرفين خاصةً أن كلاً منهما تجنب مواجهة الملكي أو البلوجرانا.

ومن المنتظر أن تقام مباراتي النصف النهائي خلال شهر فبراير الجاري حيث سيكون لقاء الذهاب يوم الأربعاء المقبل في الوقت الذي تقام فيه مباراتا الإياب يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته وبذلك يكون الفارق بين مواجهتي الذهاب والإياب عشرين يوماً كاملة بسبب وجود مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبعد أن أوقعت القرعة الريال وبرشلونة وجهاً لوجه في الدور نصف النهائي سيكون عشاق الكرة حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة في مناسبتين خلال أربعة أيام فقط حيث سيقام لقاء الإياب تتبعه مباراة الدور الثاني من الدوري الأسباني المقرر لها يوم الثاني من شهر مارس.

وكانت المواجهة الأخرية التي جمعت برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا موسم 2013 – 2014 وفيها توج الملكي بالبطولة بالفوز 2-1 في الوقت الذي تغلب فيه رفقاء ليونيل ميسي على الريال في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقان في الليجا خلال شهر أكتوبر الماضي بخماسية مقابل هدف وحيد.