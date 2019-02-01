شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوي والفرعون وجهان "لقدم" واحدة ولكن مع إيقاف التنفيذ! والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- هل تكون الكان طريقة الحاوي لتحقيق إنتصار على طريقة صلاح ؟

ضحى من أجل تحقيق الحلم المشروع له بإرتداء قميص منتخب بلاده، بذل قصارى جهده حتى يعبر عن تواجده وقدرته على العطاء، وفى فترة صغيرة حصل على إشادة الجميع، كان اسمه في تشكيل النادي الأهلي بمثابة أمان للجميع، وفي تلك اللحظة كان تواجده بالنسبه له كافٍ لإرضاء رغبة داخلية فهو المكان الذي حلم بالتواجد فيه دومًا، فتحمل سقوط الفريق على عاتقهوحاول أن يؤدي ما بوسعه لنهضة الشياطين الحمر من جديد.

وفي لقطة تحقيق الحلم المنشود وإقتناص الأميرة السمراء وبعد تعب ليالٍ طويلة من تدريبات شاقة استعدادًا للحدث المنتظر كانت الصاعقة على سليمان فما أشبه الليلة بالبارحة، نفس المشهد ولكن النهاية مختلفة بين الإنصاف والإنكسار.

المشهد الأول:

المكان.. ملعب برج العرب بالإسكندرية، والجماهير تملئ الاستاد مرتدية زي المنتخب ومرسوم على وجوههم الإبتسامة ويغمرهم الأمل نظرًا لتواجد الفرعون المصري القادر على صنع الفارق وهز الشباك وخلق مساحات تمكنه من إختراق دفاع المنافسين.

الوقت.. عند الدقيقة 86 عندما سجل منتخب الكونغو هدف التعادل وأصبح تأهل المنتخب غير مضمون نظرًا لتأثر اللاعبين بالهدف ومن الممكن أن يؤثر على استكمالهم للمباراة بنفس الروح العالية.

سقوط ودموع.. الكرة خانت الفرعون هزت الشباك، وأسقطته أرضًا وفي عينه دموع الحسرة والإنكسار وفي لحظة من الزمان، مر أمامه الأزمات التي نجح في تخطيها وأنتفض سريعًا لتحميس زملائه وهو يصرخ قبل ضياع الوقت.

فرحة عارمة.. لم يقسو الحلم على الفرعون نظرًا لأنه قدم ما بوسعه مع المنتخب الوطني للوصول إلى كأس العالم وسريعًا وقبل إنتهاء المباراة بثوانٍ معدودة حصل تريزيجيه على ركلة جزاء ونجح صلاح في إسكانها في الشباك.

المشهد الثاني:

المكان.. ملعب رادس في تونس الذي يحمل الذكريات السعيدة للجماهير الحمراء فدومًا الأهلي يأخذ مبتغاة من هناك، فبين هتافات هنا وهناك وبين ثقة الجماهير في حصد اللقب نظرًا لأن الأحمر تمكن من تحقيق الفوز على أرضه بثلاثية نظيفة، كانت المفاجأة قاسية وخاصة على وليد سليمان الذي فعل ما بوسعه في وقت لم يكن هناك قائد غيره.

الوقت.. في الدقيقة 45، عندما هز شباك الأهلي بالهدف الأول بدء الجميع ينظر إلى الحاوي لفعل شيء حفاظًا على اللقب ولكن لم يتمكن وحده من فعل شيء ولم يبتسم له الحظ فهدف تلو الآخر قضى على آمال سليمان.

دموع وإنكسار.. ليلة حزينة مرت على الحاوي الذي كان حينها مفتاح حلول الفريق ولكن لم يقف الحظ معه فخرج باكيًا بعد الهزيمة الغير متوقعة التي لحقت بالفريق وقتلت أحلامه.

و الآن نترك الإجابة لكم.. بعد إعلان وليد سليمان عن استعداده للانضمام لمنتخب مصر في أي وقت يتم استدعائه، والرجوع في قرار إعتزاله دوليًا، هل سيكرر نفس المشهد ولكن تلك المرة بأقدامه على طريقة صلاح؟