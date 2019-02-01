الان تتابع الطليان يعودون للدوري السعودي بعد غياب 17 عاماً عبر بوابة #الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالعزيز السديري - الرياض - الخليج 365: استطاعت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل من إغلاق ملف المحترفين الأجانب للفريق الأول لكرة القدم بتميز بعد تعاقدها مع اللاعب سيباستيان جيوفينكو نجم فريق تورنتو الكندي. وسجل المهاجم الإيطالي خلال الفترة التي قضاها مع ناديه السابق 83 هدفاً خلال أربعة مواسم ونصف استطاع من خلالها تسطير اسمه في سجلات النادي الكندي كأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخه، كما كان سيباستيان اللاعب “الأغلى” أجراً في الدوري الأمريكي براتب يتخطى السبع ملايين دولار سنوياً. ويعد جيوفينكو ثالث اللاعبين الايطاليين انضماماً للدوري السعودي بعد محترفي الاتحاد روبيرتو دونادوني، وميشيل جيلسي والذين مثلا العميد خلال الفترة 1999 – 2001 تحت رئاسة الأستاذ أحمد مسعود رحمه الله.

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