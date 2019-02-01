شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول في كينيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الرابعة عصر اليوم الجمعة مرانه الأول على ملعب يوتيللي في كينيا، الذي يبعد عن الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفربق بستة كيلو مترات.
كانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.
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