شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد محاضرة نظرية للاعبين قبل مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين والجهاز الفني لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.

وتحدث لاسارتي مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها غدا السبت، وكذلك أوضح لاسارتي للاعبين نقاط القوة والضعف في الفريق التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ السبت.