نجم ليفربول السابق يحذر محمد صلاح

اعترف لاعب وسط ليفربول الإنجليزي السابق ستيف نيكول، بأنه يشعر بقلق متزايد إزاء الحالة البدنية للمصري الدولي محمد صلاح نجم الفريق بعد انعدام فاعلية اللاعب خلال مباراة الليفر وليستر سيتي السابقة في الجولة 24 من البريميرليج..

وقد خسر نادي الريدز نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادلها أمس الأول الأربعاء أمام ليستر سيتي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وأهدر ليفربول فرصة الفوز والانفراد بقمة جدول البريميرليج بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكافح صلاح الحاصل على لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في إحداث تأثير إيجابي لصالح فريقه، ووجد نفسه محاصرا بين دفاعات المنافس طيلة الوقت.

وقال نيكول في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية: إن لياقة صلاح تثير قلقه، موضحًا: «صلاح كان في حالة مريبة اليوم. مريبة بالفعل. وبصراحة كان أحد اللاعبين الذين كان ينبغي استبدالهم في المباراة".

وتابع نيكول: "أنا سعيد بأن ليفربول حصد نقطة، وأطال تصدره لجدول المسابقة".

وأضاف: "لكنني أشعر ببعض القلق أيضًا لأن تلك هي المباراة الثانية التي يكافح فيها (الريدز) على ملعبه".

وأكمل: "وربما يبدو هذا قولا غريبا مني لأنهم (ليفربول) تفوقوا على كريستال بالاس برباعية".

وخلال مباراة ليستر سيتي، فشل صلاح في تسجيل أي أهداف، وصنع 16 تمريرة لزملائه. ولمس جناح أيمن ليفربول الكرة 42 مرة خلال المباراة، وهو المعدل الأقل بين اللاعبين الذين بدأوا في التشكيلة الأساسية للقاء.

ومع ذلك فإنه وبفضل هزيمة مانشستر سيتي من نيوكاسل الثلاثاء الماضي، أسهمت النقطة اليتيمة التي حصل عليها ليفربول من مباراته الأخيرة في توسيع الفارق بينه وبين «السيتيزنس» إلى 5 نقاط.

ويحتل محمد صلاح قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدف عن أوباميانج نجم آرسنال وهدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين المصاب حتى مطلع مارس المقبل.