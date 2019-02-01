ملامح تشكيل الأهلي أمام مواجهة سيمبا التنزاني

أستقر المدير الفني لفريق الأهلي المصري الأورجواياني مارتن لاسارتي ، على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في لقاء سيمبا التنزاني، غدًا السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأربك غياب رمضان صبحي بداعي الإصابة، حسابات لاسارتي، خاصة وأن اللاعب المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، يعد أحد الأعمدة الرئيسية في الهجوم الأحمر، لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين بين صفوف الاهلي.

وقال مصدرأن لاساتي ينوي تعديل تكتيك الفريق في موقعة سيمبا، بالاعتماد على طريقة 4-3-3، بدلا من 4-2-3-1 التي خاض بها اللقاء الأخير أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز.

واستقر لاسارتي على الاعتماد على الثلاثي عمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد في وسط الملعب، ليكون التشكيل الأقرب لخوض اللقاء كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني، وفي الوسط نيدفيد والسولية وهشام محمد، وفي الأمام حسين الشحات وناصر ماهر، فيما يفاضل بين محمد شريف وجونيور أجايي لقيادة هجوم الفريق.

وكان رمضان قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة، الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري.