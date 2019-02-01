التشكيل الرسمى لنهائى كأس آسيا بين قطر واليابان

قام الاتحاد الأسيوى لكرة القدم بإعلان التشكيلة الأساسية لمنتخبى قطر واليابان فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد قليل بملعب "مدينة زايد الرياضية" فى نهائى بطولة كأس آسيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية لمنتخبى قطر واليابان كالتالى:





وصعد منتخب اليابان لنهائى كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائى، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" فى مفاجأة من العيار الثقيل.

منتخب اليابان يخوض النهائى الخامس فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس آسيا وسبق وتوج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره فى النسخة الحالية من المسابقة.

أما منتخب قطر الذى حقق 6 انتصارات أيضاً طوال مشواره فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا فيخوض المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية.

تعد هذه المواجهة الخامسة التى تجمع بين منتخبى قطر واليابان فى بطولة كأس آسيا، حيث فازت قطر 3-صفر فى 1988، ثم تعادلا 1-1 فى 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 فى ربع نهائى 2011 قبل تتويجها.